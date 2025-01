Screenworld.it - Freedom Wars Remastered, la recensione: pane per il Panopticon

Il ritorno di un titolo comein un momento del genere ha del curioso. Uscito originariamente per la sfortunata PS Vita, il gioco rientrava nella categoria dei giochi di caccia, simil Monster Hunter per intenderci.La grande differenza di eco, era tutta nella popolarità della stessa serie di Capcom, che in oriente spopolava, mentre in Europa era qualcosa dedicato più alla nicchia, ma con l’arrivo di capitoli di Monster Hunter approdati in special modo per la PSP, l’interesse aumentò in modo graduale, serpeggiando e accogliendo nuovi adepti.dunque ha seguito quell’onda alla sua uscita nel 2014 e ci riprova adesso nel 2025 nelle medesime intenzioni, con una chiara esplosione del franchise di Monster Hunter a livello mondiale. Vediamo questi e altri dettagli nella nostradi