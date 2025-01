Lopinionista.it - Festival di Sanremo 2025, dal 21 gennaio in esclusiva su RaiPlay le interviste ai partecipanti

ROMA – Si esibiranno sul palco dell’Ariston dall’ 11 febbraio ma si raccontano prima insu. Leai protagonisti della 75esima edizione deldisono disponibili dal 21sulla piattaforma della Rai. Gli artisti in gara arivelano ai microfoni di Rai Contenuti Digitali e Transmediali curiosità e aneddoti sulle canzoni che porteranno in gara definendole con un aggettivo che le caratterizza: sul palco dell’Ariston ascolteremo quindi brani bohémien, balordi, emozionanti, sorprendenti drammatici ma anche conturbanti, intensi, passionali, ubriachi e frizzanti per citarne alcuni.Trenta i protagonisti del prossimodella musica italiana: Achille Lauro (Incoscienti giovani), Bresh (La tana del granchio), Brunori Sas (L’albero delle noci), Clara(Febbre), ComaCose (Cuoricini), Elodie (Dimenticarsi alle 7), Emis Killa (Demoni), Fedez (Battito), Francesca Michielin (Fango in Paradiso),Francesco Gabbani (Viva la vita), Gaia (Chiamo io chiami tu), Giorgia (La cura per me), Irama (Lentamente), Joan Thiele (Eco), Lucio Corsi (Volevo essere un duro), Marcella Bella (Pelle diamante), Massimo Ranieri (Tra le mani un cuore), Modà (Non ti dimentico), Noemi (Se t’ innamori muori), Olly (Balorda nostalgia) , Rkomi (Il ritmo delle cose), Rocco Hunt (Mille vote ancora), Rose Villain (Fuorilegge), Sara Toscano (Amarcord), Serena Brancale (Anema e core), Shablo feat Guè, Joshua e Tormento (La mia parola), Simone Cristicchi (Quando sarai piccola), The Kolors (Tu con chi fai l’amore), Tony Effe (Damme ‘na mano), Willie Peyote (Grazie ma no grazie).