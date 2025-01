Inter-news.it - Farris: «Taremi meriterebbe il gol, critiche ingiuste. Acerbi? Aspettiamo questo»

Leggi su Inter-news.it

Massimilianoha parlato nella conferenza stampa successiva a Inter-Empoli, sfida vinta dai nerazzurri per 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni.CONFERENZA STAMPA– INTER-EMPOLI 3-1Cos’è cambiato tra primo e secondo tempo?La squadra ha avuto un approccio maturo, ciò significa non partire all’arrembaggio quando non vi è bisogno di farlo. Probabilmente nel primo tempo siamo stati leggermente lenti nella circolazione del pallone, ma forse ciò è stato utile per stancare i calciatori dell’Empoli e trovare il gol del vantaggio. Se Lautaro fa il Lautaro.Quant’è importante riavere i due attaccanti titolari al meglio della loro forma?Io credo che sia importante più per loro che per la squadra, perché noi segniamo tanto. Non abbiamo problemi di gol. Probabilmente, il lavoro che fadi essere coronato con il gol.