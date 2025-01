Thesocialpost.it - Carpi, tir travolge un’auto con a bordo una famiglia: grave un 32enne

Oggi pomeriggio, intorno alle 18:20, si è verificato unincidente sulla Strada Nazionale per, nel tratto tra Lesignana e Ganaceto. Secondo le prime ricostruzioni, un camion che procedeva versoha impattato violentemente una Fiat Bravo, che stava cercando di immettersi sulla strada da un passo carraio a destra della carreggiata.Dopo l’impatto, l’auto è finita nel fosso. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per estrarre i membri delladall’abitacolo: il marito, la moglie incinta e la figlia piccola. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, i feriti sono stati trasportati dalle ambulanze. La bambina non ha riportato gravi ferite, ma i genitori hanno subito lesioni significative.Il padre, un uomo di 32 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara in codice rosso a causa di untrauma toracico.