Lanazione.it - Cala la notte e un escursionista si perde, interviene l'elicottero della Guardia Costiera

Sestri Levante, 20 gennaio 2025 – Con il sole che era tornato a fare capolino nel weekend, numerosi turisti si sono riversati sui sentierinostra regione. E così si sono moltiplicati anche gli interventi di salvataggio da parte delle forze dell'ordine. Labase elicotteri di Sarzana ha tratto in salvo domenica sera unin difficoltà nei pressi di Punta Manara, vicino a Sestri Levante. L'uomo, con il sopraggiungere del buio, aveva chiesto soccorso visto che non stava riuscendo a ritornare sul sentiero, attivando così l'intervento via terra dei vigili del fuoco e dei tecnici del corpo del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto il malcapitato sincerandosi sulle sue condizioni di salute. Per prelevarlo dalla falesia dove aveva trovato riparo è stato necessario l'intervento dell'Nemo 02, che ha recuperato l'infortunato con il verricello portandolo in salvo all'aeroporto di Genova.