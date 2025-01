Quotidiano.net - Bestie Bite: l’app dove il cibo diventa connessione

CREARE CONNESSIONI di valore attraverso il: è questa la mission di, l’innovativa piattaforma dedicata al food inventata da Carlotta Robbe di Lorenzo e Caterina Vertefeuille (nella foto a destra) che consente di conoscere online nuovi amici per condividere un pasto in compagnia (, appunto “amico di morso“). Ma non solo: in un epoca in cui il primo impulso che si ha quando ci si ritrova davanti a un bel piatto è scattare una foto e condividerla sui social con i propri followers,è riuscito a tradutte questa abitudine in un’esperienza interattiva, permettendo ai propri utenti che si iscrivono algratuita di esplorare i menù dei ristoranti della zona selezionata attraverso video o foto autentici. L’interfaccia è molto semplice ed intuitiva: basta accedere alla piattaforma, localizzare la città in cui ci si trova e il delsi riempirà di gustosi video in cui esplorare da vicino i cibi e le pietanze della zona.