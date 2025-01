Sport.quotidiano.net - Basket, il leader GMV supera in casa US Livorno dopo 2 overtime, in Divisione Regionale 2

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 20 gennaio 2025 – Continua la cavalcata solitaria del GMV,la prima di ritorno del campionato di2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, orfani di Donati, Balestrieri e Bini, hanno però penato non poco prima di aver ragione sul mai domo Brusa US, uscito sconfitto a testa alta da Ghezzano,ben due tempi supplementari, al termine di un match che ha visto gli attacchi decisamente superiori alle difese. LA CRONACA – Partita che inizia conmolto agguerrito ed i biancoverdi scarichi, molto fallosi in difesa;un periodo di assestamento il GMV si riprende, fa girare bene la palla e si aggiudica in volata il primo quarto per 17-16. Nel secondo entrambe le difese sembrano vacillare ma gli ospiti sono più concreti e riescono ad andare al riposo in vantaggio per 32-35.