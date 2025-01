Atletica Mattia Furlani riparte da Ostrava | in gara il 4 febbraio

Leggi su Sportface.it

è pronto a ripartire. Il talento azzurro sarà in scena a, in Repubblica Ceca, per il Czech Indoor Gala, primo appuntamento di un 2025 in cui il giovane campione proverà a confermare e a migliorare quanto di buono fatto vedere in un 2024 da sogno. L’appuntamento ceco si terrà il prossimo 4, pochi giorni prima checompia 20 anni, il 7. Inoltre, la tappa di, che rientra nella categoria Gold del Continental Tour, arriva dopo un lavoro intenso per l’azzurro nei mesi autunnali e invernali, in cuiha svolto sedute intense di allenamento dividendosi tra Rieti e i raduni di Tenerife e di Formia.– Francesca Grana/FIDALdopo un 2024 strepitosoLa scorsa stagione, come anticipato, si è rivelata di grande successo per il classe 2005, che si è imposto anche tra i “grandi”, trovando soddisfazioni enormi in tutte le massime competizioni.