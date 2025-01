Metropolitanmagazine.it - Anora: tutte le polemiche sul sex coordinator spiegate semplicemente

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Vincitore della Palma d’oro alla 77esima edizione del festival di Cannes, l’ultimo film del regista indipendente Sean Baker ha fatto molto parlare di sé. Si tratta di, un connubio di più generi che scombussola gli schemi predefiniti della fiaba, per reinterpretarli in una forma tutta nuova, moderna. Difatti, con un intreccio intriso di scambi pungenti e movimenti di macchina veloci,è un booster adrenalico che catalizza l’attenzione e fa riflettere.Eppure, lenon hanno tardato a popolare i social e, di riflesso, le riviste cinematografiche internazionali. A far discutere però, non è un abusato tecnicismo cinematografico o un’inquadratura espressivamente inefficace, bensì la scelta dell’attrice che interpreta la giovane protagonista. Classe 1995 infatti, Mikey Madison è stata aspramente criticata per aver declinato la proposta, da parte della produzione, di un intimacy