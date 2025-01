Quotidiano.net - Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza: protocollo per la compliance collaborativa

Leggi su Quotidiano.net

Un'azione coordinata a supporto dellanell'ambito dell'istituto dell'adempimento collaborativo. È questo l'obiettivo deld'intesa siglato dadiper l'avvio di una cabina di regia. Le due istituzioni, come previsto dalla delega fiscale, sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.e Gdf - spiega una nota - si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell'ambito dell'adempimento collaborativo al fine di assicurare un'attività dicoerente con le finalità e le caratteristiche dell'istituto. In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull'interfaccia unica, quest'ultima sarà individuata nell', che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.