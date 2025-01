Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità su Cambiaso, frenata per Tomori, spunta un nuovo nome in difesa

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 19 gennaio 2025– 18 gennaio 2025– 17 gennaio 2025– 19 gennaio 2025Calciomercato, cambia tutto per la? Ecco le possibili mosse dei bianconeri: dallaperallesu KellyOre 20:50 – Calciomercato, tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri in: il punto sui nomi e sulle possibile formuleKelly, il Newcastle detta le condizioni per la cessione: a queste cifre l’affare va in porto! I dettagliOre 19:10 – Kelly, il Newcastle detta le condizioni per la cessione: a queste cifre l’affare va in porto! I dettagli e lesul calciomercato bianconerontus, la deludente prestazione dello Stadium ha cambiato le carte in tavola: cosa succede oraOre 17:20 –ntus, la deludente prestazione dello Stadium ha cambiato le carte in tavola: cosa succede ora sul fronte difensore e le possibili mosseInfortunati, escluse lesioni per Yildiz e McKennie! Le condizioni dei due bianconeri verso Brugge.