Thuram pilastro dell’Inter. Ma il suo futuro dipende da vari fattori

Marcusrappresenta il calciatore che più ha inciso in questo inizio di stagione. I nerazzurri puntano con forza sul suo profilo, ma il mercato ha ampiamente insegnato come nulla possa essere dato per scontato.IL PUNTO – Marcus, attaccante, occupa attualmente il secondo posto nella classifica dei capocannonieri della Serie A, con 12 gol all’attivo, alle spalle di Mateo Retegui. L’italiano, che è tornato alla rete in occasione dell’1-1 di Bergamo contro la Juventus, lo precede per due marcature. Ma a prescindere dal suo rendimento in zona gol, il campionato del francese è da elogiare per il modo in cui l’ex Borussia M’Gladbach sta incidendo sul terreno di gioco. Personalità, capacità di giocare con la squadra, costanza nell’arco dei 90 minuti:è l’autentico mattatore della prima parte di stagione