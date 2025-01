Ilgiorno.it - Stop a spaccio e degrado. Contatto tra gruppi rivali interviene la polizia

Leggi su Ilgiorno.it

Laboratori per bambini, merenda al parco, via vai dal negozio dell’usato “Poco conto“ a favor di riuso e di riscatto per i senza tetto. "Ilarriva quando gli spazi vengono lasciati vuoti", spiega Michele Tomasini, presidente di Perlar, associazione che ieri mattina ha promosso una delle tante iniziative legate a “Poco conto“, per riqualificare il Parco Pescheto attraverso "la lenta e costante costruzione di relazioni sincere". Tutt’altro scenario quello della sera precedente, quando Difendi Brescia ha scelto proprio il Pescheto per un nuovo presidio contro, al suon di #bastafeccia. Ingente il dispiego di forze diche hanno tenuto lontani Difendi Brescia (in via Lamarmora) e antagonisti (in via Corsica per il contropresidio). "Brescia è medaglia alla Resistenza – dice uno degli intervenuti – ma noi, al tempo, non eravamo neanche nati".