Iodonna.it - Ora che sono sposati, Mina e Domenico intraprendono il percorso burocratico per adottare Viola, e hanno anche un'importante notizia da darle

La prima puntataSettembre 3 con Serena Rossi ha fatto centro: la serie tratta dai libri di Maurizio De Giovanni ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo quasi 4,7 milioni di telespettatori con uno share dal 25,9%. L’assistente sociale napoletana non perde un colpo. Serena Rossi torna in “Settembre 3”: in anteprima la clip del matrimonio X Leggi› Serena Rossi minimal chic: l’attrice rilancia il trucco con l’eye-liner liquido, Anni 50 Sarà la sua simpatia e quella propensione all’ascolto che la rende un personaggio empatico per il pubblico.