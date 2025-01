Ilrestodelcarlino.it - Mancuso: "Oggi si premia l’incoscienza"

La coscienza come antidoto "a questo tempo incosciente". È presto spiegato il titolo che il teologo Vitoha scelto quest’anno per il suo Laboratorio di Etica, organizzato da Mismaonda e ospitato negli spazi di Fondazione Mast. Iniziato nel 2019, il ciclo che parte domani alle 18.30 vedrà come sempre a fianco del filosofo alcuni ospiti: si comincia con l’astrofisica Ersilia Vaudo dell’Agenzia Spaziale Europea di Parigi per indagare l’origine della coscienza a partire dall’origine delle stelle e si prosegue con il neuropsichiatra Franco Fabbro dell’Università di Udine sul rapporto cervello-mente-coscienza (3 febbraio). Il 10 febbraio ecco invece Neva Papachristou, insegnante guida dell’Associazione per la Meditazione di Consapevolezza A.Me.Co., per approfondire la pratica quotidiana di esercizio della coscienza (10 febbraio).