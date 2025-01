Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: Gabriel Messner coglie il 4° podio stagionale, quarta Jasmin Coratti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:28 Tutto facile per Caviezel, che taglia agevolmente il traguardo. Arriva ilnumero 17 per il contingente azzurro in 11 gare.14:27 NOOOO! Errore pesantissimo dipoco dopo il primo intermedio. L’azzurro aveva 39 centesimi di vantaggio.14:25 Che beffa per il bulgaro! Yankov alza il piede dall’acceleratore nella parte finale della run e viene superato da Payer per soli 5 centesimi. Occhi puntati adesso su. L’azzurro si gioca la vittoria con lo svizzero Dario Caviezel.14:24 Si ritorna al maschile con la small final che vede opposto il bulgaro Yankov all’austriaco Payer.14:20 Scivola Tsubaki Miki! Back-to-back per la ritrovata Ramona Theresia Hofmeister! Vince ancora la tedesca, che trova la terza vittoria consecutiva!14:18 NOOOO! Errore di, che compie quasi un 180° spianando la strada verso ilalla neerlandese Dekker.