Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2025 in DIRETTA: Brignone vicina alla vittoria, sfortunata Curtoni, cade Vonn

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.1511.49 Se la gara terminerà così, Federicaavrà 135 punti di vantaggio in classifica generale su Lara Gut-Behrami e 218 su Sofia Goggia.11.48 La svizzera Joana Haehlen è 19ma a 2.79. Adesso c’è il sole nella parte bassa. Ricordiamo la svizzera Malorie Blanc con il pettorale n.33.11.46 L’austriaca Ricarda Haaser si supera ed è quinta a 1.14. Dunque Sofia Goggia scala in settima posizione.11.45 “Grande giornata, grande Fede e Sofia ieri. Cosa devo dire, sono le regine di. Aspettiamo gli uomini, ma le donne sono davvero grandi. Adesso vediamo i Mondiali di Saalbach“, le parole di Alberto Tomba a RaiSport.11.43 SCIVOLATA PER LINDSEYDOPO LO SCARPADON! Si è inclinata in una curva verso destra ed è finita nella neve.