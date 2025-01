Ilgiorno.it - La materna chiude, mamme in piazza. Petizione popolare: "Salviamola"

SANTO STEFANO LODIGIANOClamoroso sit-in di protesta, ieri mattina, da parte di una cinquantina di genitori dei bimbi frequentanti la scuola, riunitisi nelladel Municipio per chiedere un incontro al sindaco Marinella Testolina dopo che, lo stesso primo cittadino, nella serata precedente, aveva diffuso una nota con la quale era stato ribadito che il plesso diRoma era destinato alla chiusura. "Il gestore declina l’ipotesi di reincarico", era stato un passaggio del comunicato La notizia si è diffusa come un tam tam ee papà, disorientati ed arrabbiati, hanno deciso per la mobilitazione, promuovendo unada far sottoscrivere alla cittadinanza, da protocollare in Comune e da far pervenire al Prefetto. Insieme a loro c’era il consigliere di minoranza Mauro Bonfanti che ha chiesto di parlare con il primo cittadino, ma inutilmente.