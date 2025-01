Ilnapolista.it - Kvaratskhelia non potrà giocare la Champions col Psg in questa fase a girone unico (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Come racconta bene, Khvichanonladicon il Paris Saint Germain. I parigini dovranno terminare le otto partite con la stessa rosa inserita nella prima lista comunicata ad inizio settembre. La qual cosa sarebbe un rischio non da poco per il georgiano che è andato a Parigi certamente per i soldi ma anche per tentare di vincere – prima o poi – la. La squadra di Luis Enrique è a rischio, dovrà giocarsi tutto contro il City di Guardiola nella prossima giornata e potrebbe rischiare di non far parte nemmeno delle 24 squadre meglio classificate.nonesordire incol Psg ()Di seguito quanto scrivea riguardo:“Arrivato al PSG dal Napoli, l’attaccante Khvicha, nonmercoledì (ore 21) contro il Manchester City inLeague.