Quotidiano.net - Israele: “Il cessate il fuoco slitta, Hamas non rispetta gli impegni”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 gennaio 2025 – La tregua traè appesa a un filo. Il portavoce delle forze militari israeliane Daniel Hagari ha confermato, alle 8.30 (ora locale) che ililche avrebbe dovuto entrare in vigore a Gaza a quell'oradal momento chenon ha consegnato ai nomi dei tre ostaggi che, secondo l'intesa, dovrebbero essere liberati nella giornata di oggi. L'esercito israeliano (Idf) "continua a operare e a colpire obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza". epa11647532 Simona Steinbrecher (L), whose daughter Doron (depicted on the placard) has been in captive in Gaza for one year, holds a placard with her captive daughter photos during a commemorative ceremony for the 07 Octoberled attacks in Israel, held at the Coral Temple in Bucharest, Romania, 07 October 2024.