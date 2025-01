Quotidiano.net - Israele e Hamas: cessate il fuoco in vigore, migliaia di sfollati tornano a Gaza

ha annunciato che ililconè entrato inalle 11:15 ora locale (le 10:15 in Italia). L'annuncio dell'inizio della tregua è giunto dall'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, quasi tre ore più tardi rispetto all'orario previsto inizialmente (le 8:30 ora locale, le 7:30 in Italia). L'ufficio di Netanyahu aveva confermato pochi minuti prima di aver ricevuto la "lista degli ostaggi" che il movimento islamista palestinese avrebbe rilasciato domenica secondo i termini dell'accordo di tregua. Netanyahu aveva richiesto questa lista per iniziare ad attuare l'accordo negoziato con l'aiuto di Qatar, Stati Uniti ed Egitto. "Suè scesa la quiete, i bombardamenti si sono fermati", hanno riferito residenti della Striscia all'ANSA.distannoalle loro case nella Striscia didopo l'inizio della tregua: lo hanno constatato i giornalisti della Afp sul posto.