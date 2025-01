Zonawrestling.net - Ethan Page critica John Cena:”Io devo guadagnarmi tutto, John Cena fa ciò che vuole”

ha mostrato ai fan un lato diverso di sé nelle ultime settimane, dimostrando chiaramente di essere maturato come heel a NXT. Proprio per questo non sorprende che abbia accusatodi fingere di guadagnarsi il posto alla Royal Rumble di quest’anno.Parlando a Busted Open Radio,ha accusatodi fingere di meritare il suo posto nella Royal Rumble, mentre in realtà ha il privilegio di annunciare la propria partecipazione al match senza dover affrontare alcuna competizione.si è detto frustrato dal fatto di non avere gli stessi vantaggi di, che può semplicemente dichiarare la propria partecipazione, mentre lui deve lavorare duramente a NXT, affrontando sfide e dimostrando il proprio valore per guadagnarsi opportunità come la Royal Rumble.