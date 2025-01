Gamberorosso.it - Cosa bere durante il Dry January per depurarsi dall'alcol. I consigli di un Master of Wine

Ho la grande fortuna di essere nato e di vivere a Montalcino, paese in collina incastonato tra vigneti e boschi che sorveglia un “mare” di campagna. Qui è impossibile fuggire dai ritmi della natura, anche chi non dipende direttamentea terra, la vede e la vive. Vediamo la vigna in tutte le sue fasi lungo le nostre strade, i primi germogli che sfarfallano, la tenerezza delle foglie nuove che diventano coriacee prima di indorarsi. Adesso vige il riposo vegetativo, i tralci nudi si stendono verso l’alto.Inverno, vigne a riposo: occasione per un DryNel suo libro D’Inverno Katherine May ci suggerisce di non pretendere linearitàa vita ma di aspettarci uno sviluppo ciclico, con momenti di stallo e di vigore. Che privilegio esserne allenato. È impossibile non pensare ai nuovi inizi a gennaio, il calendario ancora vergine e tutto un anno davanti.