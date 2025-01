Juventusnews24.com - Conceicao alla Rai: «Dobbiamo fare molto di più. Ho detto questo alla squadra, altrimenti non hanno bisogno di un allenatore…»

Rai: le dichiarazioni del tecnico del Milan dopo il ko dello Stadium contro la Juventus. Le sue parole

Conceicao scuote il Milan. A Rai Sport, il tecnico dei rossoneri ha parlato così dopo il ko contro la Juve.

Conceicao – «È chiaro che le partite precedenti a livello di risultati sono state positive, ma dobbiamo fare di più. Perché abbiamo 17 partite davanti in campionato, abbiamo Coppa Italia, in Champions già una partita mercoledì decisiva per noi. Dobbiamo guardarci allo specchio e vedere cosa vogliamo. Io l'ho detto a loro, altrimenti non hanno bisogno di un allenatore, perché una partita la vincono, una la perdona, l'altra la pareggiano. Non è così, per me non è così».