Sport.quotidiano.net - Carrarese-Spezia è l’ora del derby. D’Angelo indica la strada alle Aquile: "Partita importante, siamo pronti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ci auguriamo di poter ripetere la gara dell’andata, ma sappiamo bene che ogniha la sua storia". Lucalaalloimpegnato nelligure-apuano contro laoggi17.15 allo stadio dei Marmi di Carrara. "Dovremo giocare con grande voglia perché questa sarà una". Mancheranno, però, i tifosi aquilotti. "Non ho la capacità di decidere determinate cose, ma sono dispiaciuto perché il calcio è innanzitutto dei tifosi. È la seconda volta che capita in trasferta, ma non posfare altro che farcene una ragione". I tifosi caricheranno comunque i propri beniamini e li saluteranno alla partenza del pullman. "Sono atti di vicinanza che ci fanno capire che abbiamo dietro tanta gente che confida in noi". Un segnalein vista di una sfida in cui gli spezzini, piuttosto rimaneggiati, troveranno di fronte un avversario che rispetto all’andata è cresciuto tanto, soprattutto sul proprio campo.