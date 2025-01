Game-experience.it - Bend Studio è stato costretto a lavorare al live-service, poi cancellato, secondo l’ex director di Days Gone

Leggi su Game-experience.it

Le recenti difficoltà di Sony con i giochihanno portato alla cancellazione dei giochi in sviluppo pressoe Bluepoint Games.John Garvin, exdi, gli sviluppatori disono stati sostanzialmente costretti asu un gioco servizio che non rientrava nelle loro competenze o nella loro visione creativa dal colosso giapponese.Ebbene sì, Garvin, commentando la recente cancellazione dei due progetti su X, ha evidenziato come queste decisioni, prese ailli più alti, influenzino profondamente la vita personale e professionale degli sviluppatori.La strategia di Sony di puntare su ben 12 giochisotto la presidenza di Jim Ryan si è dimostrata rischiosa e, in molti casi, addirittura fallimentare. Difatti il flop di Concord, che ha causato perdite per centinaia di milioni di dollari, ha innescato una revisione interna, portando alla cancellazione di alcuni progetti, tra cui quello diappunto.