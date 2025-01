Sport.quotidiano.net - Azzurra sbt al tappeto. La rete di Ulivello fa felice il Corridonia

Sbt 0SBT: Shiba, Crementi (20’st Amante), Tommasi (35’st Orsini), Piunti, Cameli (35’st Schiavi), Carminucci, Khouaja, Rossi, Ventresini (15’st Massi), Palladini, De Panicis (27’st Bolzan). All. Morelli.: Mazzocca, Alberione (31’st Marinelli), Bordi, Dutto, Pucci, Del Moro, Lattanzi (21’st Kakuli), Atzori (44’st N. Bedetta),(45’st Monti), Ruzzier (36’st Galdenzi), Garbuglia. All. Fondati. Arbitro: Graziosi di Pesaro.: 11’st rig.. Ildà continuità al successo di sette giorni fa contro l’Elpidiense Cascinare e supera a pieni voti un altro scontro diretto, stavolta contro l’Sbt. La squadra di Fondati coglie i tre punti grazie al rigore realizzato in apertura di ripresa da. Match molto equilibrato tra formazioni che si danno battaglia per tutti i novanta minuti.