Sport.quotidiano.net - Australian Open, Draper si ritira: Alcaraz ai quarti. Bolelli-Vavassori ok, Errani-Paolini fuori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 19 gennaio 2025 - I problemi fisici di Jacksono tornati a farsi sentire aglie lo hanno costretto al ritiro. E' durato solo due set il suo match con Carlosche guadagna così idi finale.era in vantaggio per 7-5, 6-1 quandoha smesso di giocare.è arrivato al torneo con poca preparazione dopo l'infortunio all'anca, problema che - ha ammesso - di dover ancora gestire. Ha quindi sottoposto il suo corpo a tre partite di cinque set, trascorrendo più di 12 ore e mezza in campo, e questo si è rivelato troppo.Dopo aver preso un timeout medico alla fine di un primo set competitivo, perla situazione si è complicata nel secondo e, dopo cheha preso un vantaggio di 7-5 6-1, la quindicesima testa di serie ha scelto dirsi.