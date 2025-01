Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, quando giocano Sinner e Sonego: il programma degli italiani | Orari e dove vederli in tv e streaming

Caffè, bevande energetiche, non importa. Ciò che conta è restare svegli questa notte per seguire a Melbourne l’Italia del tennis. Tocca a Jannik, che affronterà Holger Rune alla Rod Laver Arena, mentre a Lorenzospetta il terzo match sulla John Caine Arena contro Learner Tien. Nello scorso turno, il danese ha eliminato Matteo Berrettini grazie alla sua maggiore freschezza e disinvoltura, mostrando anche di saper giocare un tennis aggressivo. Lo statunitense invece, ha battuto a sorpresa il numero 5 del mondo Daniil Medvedev al termine di un match tiratissimo durato ben 4 ore e 50 minuti.-Rune e-TienAd aprire la giornata per il tennis italiano sarà il numero uno al mondo Jannik. La sfida a Holger Rune rappresenta il primo vero ostacolo nel cammino dell’altoatesino a Melbourne.