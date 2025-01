Ilgiorno.it - Anziani curati e seguiti a domicilio: "Dopo i fondi, servirà continuità"

Il convegno “Curare a casa. Il ruolo del terzo settore nella gestione dei servizi socio-sanitari domiciliari“, promosso dalla Fondazione Sant’Erasmo allo Spazio 27/B di via Girardi, ha rappresentato un’occasione di confronto tra le realtà attive nel settore. "Un evento che ha segnato una positiva presa di consapevolezza del ruolo del terzo settore nei servizi di cure domiciliari – ha commentato il presidente della Sant’Erasmo, Alberto Fedeli –: non mere erogazioni di prestazioni ma appunto “cure“, attente ai diversi bisogni dell’anziano, anche relazionali, per superare le condizioni di solitudine, promuovendo più servizi e interventi in rete e a filiera, per accompagnare l’anziano nell’evoluzione delle proprie condizioni di salute". Per il direttore della Fondazione Sant’Erasmo, Livio Frigoli, "l’incontro è servito anche per mettere in evidenza che in questo momento le risorse sono certe con il Pnrr, ma che non lo saranno quando il Pnnr si sarà esaurito, quindi l’auspicio è che convegni come questo possano permettere alle istituzioni, soprattutto alla Regione, di comprendere che è necessario dareagli interventi e alle iniziative".