Juventusnews24.com - Antonio Silva Juventus, il Milan fa lo sgarbo dopo la sconfitta? I rossoneri vogliono riscattarsi fuori sul mercato: la situazione del difensore

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ilfa loai bianconeridal campoladi ieri? Qual è ladelSecondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche ilsulle tracce di, obiettivo del calcioper la difesa. Isono in cerca di un centrale in caso di cessione di Tomori.La società meneghina non intende infatti rimanere con i soli Thiaw, Gabbia, Pavlovic e Walker. La volontà sarebbe quella di rilevare in prestito con diritto di riscatto il portoghese, ma il Benfica ha già detto no alla proposta bianconera (5 più 30) e anche in questo caso appare intenzionato a fare muro.Leggi sunews24.com