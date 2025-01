Anteprima24.it - Ancora un successo per la Genea Lanzara: i salernitani superano il Campus Italia

Tempo di lettura: 3 minutiVittoria doveva essere e vittoria è stata per la. Dinanzi al pubblico amico della Palestra Caporale Palumbo, icari al Presidente Domenico Sica conquistano un preziosoai danni del, superato col punteggio finale di 41-37.Una partita roboante, ricca di segnature e di colpi di scena che ha divertito gli spettatori e che, al contempo, ha regalato due ulteriori punti in classifica per il gruppo guidato dal tandem Russo-Fiorillo che, al netto delle assenze di Arena, Avallone e Milano Carlo, continua a risalire in classifica portandosi ad un solo punto dalla zona PlayOff.Avvio shock per i rossoblu che, sul momentaneo 2-3, subiscono un break di 5-0 che porta ilavanti sul 2-8 dopo soli sei minuti di gioco.