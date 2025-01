Movieplayer.it - A Venezia... un dicembre rosso shocking: nella Gold Edition 4K il cult con Sutherland è ancora più inquietante

Leggi su Movieplayer.it

A oltre 50 anni dalla sua uscita, l'film di Nicolas Roeg arriva in 4K UHD con una favolosatargata Midnight Classic. Video strepitoso, booklet, card e una marea di extra. Appena superato il mezzo secolo dalla sua uscita, grazie a Plaion Pictures e alla sua collana Midnight Factory approda nello splendore del 4K UHD e con una fantasticaun psico-thriller con venature horror diretto da Nicolas Roeg divenuto ben presto un. Stiamo parlando di A. un(in originale Don't Look Now) con Julie Christie e un formidabile Donald, entrambi eccellenti a trasmettere la loro sensazione di straniamento in unadal fascino. I due interpretano John e Laura, che dopo una traumatica perdita della loro figlia piccola, sono in viaggio in .