Serie b interregionale Re-Basket 2000 a Pizzighettone per l’operazione vendetta

Trasferta bresciana per la Re-(14), impegnata alle 21 a(22) nella quartultima giornata di regular season. Già certa, visto che manca solo la matematica, di affrontare la seconda parte di stagione nel gruppo che si dovrà giocare la permanenza in B, la formazione biancoblù vuole rodarsi al meglio per le gare che decideranno la stagione, inserendo l’ultimo arrivato Jovanovic e provando a togliersi qualche soddisfazione contro l’ex battistrada del torneo. Non sarebbe male vendicare la sconfitta dell’andata, quando i bresciani, al comando della classifica, sconfissero 63-62 Reggio che sprecò nel finale un punto di vantaggio e il possesso palla a favore. Ilha perso 4 delle 9 gare interne; da tenere d’occhio l’ala Samija, 17 punti ad allacciata di scarpe.