Quotidiano.net - Russia e Iran siglano un patto militare. Per 20 anni nessun aiuto agli Stati rivali

Dopo mesi di trattative,hanno concluso un trattato di ‘partenariato strategico’ di almeno 20che comprende cooperazione anche in campoe della sicurezza. La cerimonia al Cremlino tra Vladimir Putin e il presidenteiano Massud Pezeshkian. La differenza dell’accordo con Pyongyang è che quello prevede un’ assistenzareciproca diretta in caso di aggressione alla Corea del Nord o alla, questo con Teheran stabilisce chenon fornno assistenza,o di altro tipo, a un Paese che aggredisca uno dei due. Questo esclude l’invio di truppe. Intanto, tre ex avvocati dell’oppositore russo Alexei Navalny, morto in una colonia penale artica, sonocondannati a pene dai 5e mezzo ai 3e mezzo perché colpevoli di aver fatto parte di un’organizzazione "estremista".