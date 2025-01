Ilgiorno.it - "Quel passaggio segreto parla d’amore e guerra"

Il ““ fra il Castello Sforzesco e Santa Maria delle Grazie utilizzato, da leggenda, da Ludovico Sforza per visitare la moglie morta giovanissima e sepolta in Basilica. Una rete “inedita“ di camminamenti militari sotto il Castello, in corrispondenza dila che era la “Ghirlanda“, descritti anche nei disegni di Leonardo da Vinci. Il georadar ha restituito le strutture inghiottite dai secoli. Il sogno èlo di un “digital twin“ del maniero degli Sforza, da esplorare, in futuro, con tecnologie e realtà aumentata. Gli esiti della sensazionale indagine tecnologica con georadar condotta dal Politecnico di Milano in collaborazione con il Castello Sforzesco e con il colosso delle strumentazioni Codevintec, che ha accertato la presenza di cavità e camminamenti restituiti sinora solo dalle carte, fare studiosi e curiosi di tutt’Italia.