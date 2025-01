Tvplay.it - “Non ci ho pensato molto…”: addio Kvara, le prime parole al PSG hanno spiazzato i tifosi del Napoli

Leggi su Tvplay.it

In queste ore si è concretizzato in maniera ufficiale l’ditskhelia al: il georgiano ha rilasciato la prima intervista,delspiazzati dalle sue. Khvichatskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. In queste ore il giocatore georgiano è volato a Parigi ed ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla squadra francese fino al 2029.ha salutato uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni, di fatto uno dei protagonisti dello Scudetto.Khvichatskhelia calcia il pallone con la maglia del(LaPresse) TvPlay.itOra la palla passa al club e nella fattispecie a Giovanni Manna, alla ricerca di un elemento che possa prendere il posto del giocatore georgiano. I nomi ci sono, e stanno ballando attorno alormai da diverse settimane: Garnacho, Adeyemi, Chiesa ma anche Zhegrova, tutti calciatori che ilsta monitorando e per i quali potrebbe tentare l’assalto nei prossimi mesi.