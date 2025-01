Napoli, 15enne minacciato di morte dal padre a Napoli. Poche settimane fa una 14enne si è suicidata a Caserta

Leggi su Open.online

Una ragazza di 14 anni si è tolta la vita aperché la mamma, di nazionalità polacca e cattolica integralista, non avrebbe accettato l’orientamento sessuale. Le indagini si starebbero concentrando su un esposto fatto in passato dalla dirigente scolastica della Leonardo-Lorenzini ai Servizi Sociali del Comune die alle Forze dell’Ordine. Mentre a, unè stato aggredito con una chiave meccanica edivia whatsapp dal. Anche in questo caso, per l’orientamento sessuale del ragazzo. I carabinieri hanno arrestato oggi – sabato 18 gennaio – l’uomo di 48 anni per maltrattamenti. Quest’ultimo l’avrebbedi, mentre il giovane era a scuola e da quanto emerso, il minore, nei giorni scorsi, sarebbe stato anche aggredito con una chiave meccanica con lesioni riportate al volto, al collo e alle gambe ritenute guaribili in 3 giorni.