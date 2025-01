Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.006.43 Sfida che si preannuncia estremamente equilibrata tra Lorenzoe Ben. Il giocatore italiano affronta l’americano dal tennis esplosivo per un posto nella seconda settimana degli.6.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestualetra Lorenzoe Ben.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualetra Lorenzoe Ben, partita valevole per il terzo turno degli