Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 3-6, 0-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano vince il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.00 0-15 Doppio fallo, il secondo della partita per l’azzurro.Al servizio LorenzoSECONDO SETLo statunitense ha portato in porto il break piazzato in apertura.ha avuto tre occasioni per salire 4-0 ed ha annullato due palle break consecutive.3-6 Gioco eset: prima al centronte per.A-40 Si ferma in rete il dritto in corsa dell’italiano che ha cercato un colpo disperato per ribaltare lo scambio.40-40 Non definitiva la volee diarriva sulla palla in corsa e va a segno con il passante.40-30 Saltano le corde nella parte alta della racchetta diche è costretto a giocare in back e a soccombere alle accelerazioni del