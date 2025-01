Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Australian Open 2025 in DIRETTA: c’è la rivincita della finale olimpica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del secondo turno del doppio femminile deglitra Sara/Jasminee le russe Mirra/Diana. Secondo confronto diretto tra le due coppie dopo laper l’oro Olimpico che ha sorriso alle azzurre. Il duo vincente dell’incontro troverà agli ottavi lee Kimberly Birrell ed Olivia Gadecki.si presentano a questo importante appuntamento dopo aver superato in due parziali le padrone di casa Hon e Saville. L’emiliana punta anche a proseguire la marcia nel torneo di doppio misto in compagnia di Andrea Vavassori, e nella mattinata italiana tornerà in campo in coppia con il piemontese. Per Jasmine invece l’opportunità di riscattarsi dopo l’eliminazione in singolare contro l’ucraina Svitolina.