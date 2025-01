Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: disastro Italia, Francia costretta ad inseguire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36 Ai 5.4 km Botet ha un ritardo di 52.1?.che chiuderà con ogni probabilità in ultima posizione la frazione inaugurale.14.34 Ai 4.9 km Knotten è in testa con 9 decimi su Magnusson e 2 secondi su Sidorowicz.14.33 Botet non ha sbagliato in piedi e dopo la seconda serie ha un ritardo di 48.514.33 Due giri di penalità per Passler. Parte ad handicap la gara dell’.14.32 1/5 con il caricatore per Passler che ora dovrà limitare i danni con le ricariche.14.32 Pulita Magnusson che ancora una volta è la prima a ripartire. Knotten usa una ricarica ma la ammortizza con la velocità.14.31 SECONDO POLIGONO: le prime 14 nazioni entrano insieme. Vento totalmente assente.14.30 Si ricompattano le prime 7. Ai 3.4 km la Germania ha un ritardo di 8 secondi, l’di 31.