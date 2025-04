Tre anni di guerra in Sudan la denuncia di Medici Senza Frontiere Silenzio e negligenza internazionale per la crisi umanitaria più grande al mondo

Medici Senza Frontiere in SudanLa guerra in Sudan entra nel suo terzo anno, ma a far rumore è ancora il Silenzio e la negligenza internazionale di fronte alla crisi umanitaria più grande al mondo. Tredici milioni di persone, più dell’intera popolazione della Lombardia, sono state costrette a lasciare la propria casa. “La mattina dell’attacco ero a casa con mia madre malata. Siamo scappati con i miei figli, portandola su un carro trainato da un asino perché non poteva camminare. Quando eravamo vicini alla meta, ci siamo fermati per seppellirla” ci ha raccontato una nostra paziente.Fosse su Marte, forse questo conflitto si seguirebbe con maggiore attenzione. Eppure, siamo di fronte a una guerra brutale, iniziata il 15 aprile 2023, combattuta da due eserciti, le Forze di Supporto Rapido (RSF) e le Forze Armate Sudanesi (SAF). Ilfattoquotidiano.it - Tre anni di guerra in Sudan, la denuncia di Medici Senza Frontiere: “Silenzio e negligenza internazionale per la crisi umanitaria più grande al mondo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Vittorio Oppizzi, responsabile dei programmi diinLainentra nel suo terzo anno, ma a far rumore è ancora ile ladi fronte allapiùal. Tredici milioni di persone, più dell’intera popolazione della Lombardia, sono state costrette a lasciare la propria casa. “La mattina dell’attacco ero a casa con mia madre malata. Siamo scappati con i miei figli, portandola su un carro trainato da un asino perché non poteva camminare. Quando eravamo vicini alla meta, ci siamo fermati per seppellirla” ci ha raccontato una nostra paziente.Fosse su Marte, forse questo conflitto si seguirebbe con maggiore attenzione. Eppure, siamo di fronte a unabrutale, iniziata il 15 aprile 2023, combattuta da due eserciti, le Forze di Supporto Rapido (RSF) e le Forze Armateesi (SAF).

