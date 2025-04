Trump è il presidente Ma con lui ha vinto la destra

Trumpiano): Ammettilo, questa volta ha fatto tutto giusto. Il Deep State è sotto assedio, i procuratori politicizzati vengono messi di fronte alle proprie responsabilità, l'FBI è stata riformata e i giudici liberal non sono più intoccabili. Trump non si vendica: ristabilisce la giustizia. William (anti-Trumpiano): Giustizia? La chiami così? Ha fatto del suo ritorno alla Casa Bianca un regolamento di conti. Ha minacciato di incarcerare i suoi accusatori, ha nominato fedelissimi nei ruoli chiave della giustizia, ha ridotto il Dipartimento alla sua ombra. Questo non è conservatorismo, è autoritarismo da manuale. Adrian: No, è restaurazione. Dopo anni di caccia alle streghe – Russiagate, impeachment, processi – era doveroso ripristinare un equilibrio. Non puoi parlare di stato di diritto quando metà dell'apparato statale lavora per distruggere il presidente eletto.

