Triathlon Medio al Lido delle Nazioni Successo per il Ferrara Triathlon Club

Lido delle Nazioni la gara di Triathlon Medio organizzata magnificamente dalla squadra di casa grazie anche all'aiuto dei tanti volontari. Bellissima giornata e location altrettanto spettacolare, al via circa 300 atleti con una lista partenti di tutto rispetto, la gara è stata valevole come campionato regionale della specialità. Il Ferrara Triathlon Club si presenta con 12 atleti; in campo maschile primo a tagliare il traguardo della squadra di casa è stato Bergonzoni Giovanni (cat. S3) che chiude sotto le 4 ore e 30 minuti, a seguire Spinello Andrea (cat. M2), Di Barbora Manuel (cat. M3), Fari Alessandro (cat. M4), Barillari Dario (cat. M1), Quintabà Lorenzo (cat. M4), Barbieri Roberto (Cat. M2), Baldan Massimiliano (cat. M3) e Mantovani Alberto (cat.

