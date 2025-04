Meloni pronta a incontrare Trump tra dazi difesa Ue e gas tutti i nodi da sciogliere

difesa europea, gas e rapporti transatlantici: la premier Giorgia Meloni stringe le maglie della diplomazia in vista dell'atteso incontro del 17 aprile con il presidente americano Donald Trump. In queste ore ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, con cui ha discusso di cooperazione strategica su energia, sicurezza e commercio. Ma è chiaro che lo sguardo della premier è rivolto oltre l'Atlantico, verso Washington, dove si gioca una partita decisiva per il futuro delle relazioni tra Italia, Usa e Unione europea.Il tema della difesa comune è tra quelli più caldi. L'incremento delle spese militari verso il traguardo del 2% del Pil, richiesto dalla Nato, è ormai una certezza per il governo. Tuttavia, Meloni e Støre condividono un'impostazione pragmatica: "Non conta solo quanto si spende, ma come si spende", ha spiegato il premier norvegese.

