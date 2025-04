Oggi 15 aprile è San Damiano de Veuster dedica tutta la sua vita a curare gli ultimi

Damiano de Veuster, ha dedicato la sua vita all'amorevole assistenza ai lebbrosi, morendo poi anche lui di quella malattia. Si svolse nella lontana Oceania la missione di san Damiano de Veuster, sacerdote della Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, che si commemora Oggi 15 aprile.

