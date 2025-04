Claudio Durigon Alla fine il Veneto rimarrà alla Lega

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario del Carroccio, incarna ormai la Lega nazionale.«Abbondantemente, vista la mole».Indiscusso ed ecumenico plenipotenziario del Sud: da Roma a Portopalo.«Sono fierissimo di quello abbiamo costruito in questi anni».Nei prossimi giorni, il consiglio federale voterà la sua riconferma.«Resto a disposizione del partito».Matteo Salvini, nell'ultimo congresso, è stato rieletto altri quattro anni per acclamazione.«È stata la definitiva consacrazione del suo progetto. Un momento emozionante».Vuole tornare al Viminale.«Non è una sua richiesta. È venuta fuori dal dibattito. Sarebbe però il giusto risarcimento politico dopo le chat di Palamara, i due processi inqualificabili subiti e le ingiuste accuse della sinistra.

