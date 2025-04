Thesocialpost.it - Meteo, tre giorni di nubifragi sull’Italia: tregua venerdì, ma Pasqua resta a rischio

La Settimana Santa si apre sotto il segno dell’instabilità atmosferica: secondo le previsioni di Lorenzo Tedici,rologo di iL.it, il Paese dovrà affrontare una prolungata fase di maltempo che interesserà in particolare il Nord e parte del Centro Italia almeno fino a giovedì. I fenomeni previsti non saranno solo intensi ma anche localmente estremi, con precipitazioni a carattere dio e venti sostenuti.Nelle prossime ore, la perturbazione in atto colpirà duramente il Triveneto, la Toscana, l’Umbria e il Lazio, con estensione dei rovesci anche al resto del Centro-Nord. Il Sud, al contrario, resterà in una relativa quieterologica, con piogge scarse o assenti. I quantitativi di pioggia previsti sono significativi: si attendono fino a 100 millimetri in Friuli Venezia Giulia (Udine), 60 millimetri a Belluno e oltre 40 millimetri tra Firenze e Pistoia.