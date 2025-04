Ilfattoquotidiano.it - Il 2024 invivibile dell’Europa: 335 morti tra inondazioni e ondate di calore, ghiacciai mai così in sofferenza, incendi inarrestabili e mare più caldo di sempre

In Europa tempeste ehanno causato almeno 335 vittime, colpendo circa 413mila persone; idella Scandinavia e delle isole Svalbard non avevano mai perso tanta massa, più di quanta si sia sciolta in qualsiasi altra regione glaciale del mondo e in Portogallo glihanno mandato in fumo in una sola settimana tanta terra quanta brucia annualmente in tutto il continente. Anche la temperatura della superficie marina è stata la più alta di. Ilnon è stato ‘esclusivamente’ l’anno piùmai registrato in Europa, che dagli anni Ottanta si riscalda a un tasso doppio rispetto alla media globale. Sebbene temperature record abbiano raggiunto le regioni centrali, orientali e sudorientali, dove c’è stata la più lunga ondata dimai registrata in quell’area, sono diverse le anomalie da tenere sotto osservazione.